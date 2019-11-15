Российский боксер Трояновский победил в первом бою после годичного перерыва

Бывший чемпион мира по боксу по версии Международной боксерской федерации (IBF) Эдуард Трояновский победил чеха Йосефа Заградника и завоевал титул чемпиона Евразийского боксерского парламента (EBP) в весовой категории до 63,5 кг. Для россиянина это был первый поединок после годичного перерыва в карьере.

Бой прошел в Санкт-Петербурге. По итогам десяти раундов судьи единогласно присудили победу Трояновскому.

В послужном списке 39-летнего россиянина 28 побед (24 нокаутом) и два поражения. На счету 33-летнего Заградника 11 побед (шесть нокаутом) и четыре поражения.