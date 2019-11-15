Зампостпреда РФ при ООН призвал США вернуть Сирии месторождения нефти

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о необходимости прекратить незаконное военное присутствие США в Сирии. В октябре Пентагон объявил об отправке в Сирию «дополнительных военных сил и средств» для защиты нефтяных объектов. В ноябре СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп утвердил военную миссию по защите сирийской нефти.

Для жителей Сирии «действия американцев выглядят разбоем и грабежом», сказал российский дипломат в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН. По мнению господина Полянского, возврат Сирии нефтяных месторождений был бы «реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию» сирийцам. «Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, даже если на кону такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть»,— отметил он (цитата по ТАСС).

Ранее в этом месяце США приступили к строительству двух военных баз в районе нефтяных месторождений, расположенных на северо-востоке Сирии. Переброска и передислокация американских военных стала неприятным сюрпризом для Москвы. Российские власти опасаются вмешательства США в переговоры между курдами и Дамаском.

Подробности — в материале “Ъ” «США в Сирии развернули нефтебазы».