Федерер вышел в полуфинал теннисного турнира в Лондоне

Швейцарец Роджер Федерер обыграл серба Новака Джоковича в матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне. Игра продлилась 1 час 13 минут и закончилась со счетом 6:4, 6:3.

Соперник Федерера в полуфинале станет известен позднее сегодня, 15 ноября. Призовой фонд турнира составляет $9 млн.

Подробнее о матче читайте в публикации “Ъ” «Роджер Федерер подал себе в полуфинал».