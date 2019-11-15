Роджер Федерер подал себе в полуфинал

В центральном матче группового этапа Nitto ATP Finals, продолжающегося в Лондоне итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом $9 млн, Роджер Федерер в двух партиях уверенно переиграл Новака Джоковича. Эта победа позволила швейцарцу уже в 16-й раз выйти в полуфинал элитного состязания и одновременно гарантировала испанцу Рафаэлю Надалю титул первой ракетки мира по итогам года. С трибуны O2 Arena — корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

49-й официальный матч между Новаком Джоковичем и Роджером Федерером следовало считать самым главным событием всего группового этапа. Во-первых, на кону в нем стояла путевка в полуфинал, поскольку австриец Доминик Тим, обыгравший и швейцарца, и серба, отобрался туда еще во вторник. Во-вторых, Джокович знал, что в случае неудачи титул первой ракетки мира по итогам года достается Рафаэлю Надалю. В-третьих, это была первая встреча двух великих теннисистов после того, как в финале Wimbledon Джокович умудрился победить Федерера, отыграв два матчбола. Хотя на мотивацию соперников в данном случае все эти факторы никак не влияли. Она и без них запредельна, когда Джокович встречается с Федерером.

После первого тура, в котором Джокович очень легко разобрался с итальянцем Маттео Берреттини, а Федерер неожиданно уступил австрийцу Доминику Тиму, трудно было представить себе, что серб так и останется на этом турнире с одной победой, а швейцарец в целом достаточно уверенно выйдет в полуфинал. Однако именно так и произошло. Федерер выдал образцово-показательный матч, перед началом которого при жеребьевке выбрал прием, но особенно здорово действовал на подаче и отдал на ней всего 11 очков.

Джокович, конечно, прекрасно понимал, что в противостоянии со швейцарцем лондонская публика в большинстве своем будет на стороне Федерера. И стоически воспринял радость, которую болельщики не стеснялись демонстрировать в третьем гейме, который серб начал двумя двойными ошибками. Куда сильнее действовали на нервы Джоковичу атаки швейцарца, угрожавшего ему практически из всех точек корта. С ними серб справиться не сумел. Тот гейм он отдал под ноль, а Федерер, в свою очередь, за весь первый сет проиграл лишь три очка на своей подаче.

В дебюте второй партии Джокович с трудом удержал подачу, а потом у него, наконец, заработал изрядно барахливший первые 40 минут игры удар справа. Однако это доставило Федереру лишь временные проблемы — во втором и четвертом геймах второго сета. А в целом на приеме Джокович выглядел просто беспомощным. К тому же на финише пятого гейма он уступил в остром розыгрыше и снова потерял подачу. А в девятом гейме сделал это еще раз, не сумев выиграть ни одного очка. В предпоследнем розыгрыше вконец расстроенный серб отправил мяч в аут метра на три, а напоследок, чувствуя себя полностью обреченным, он от безнадеги вышел к сетке, но не справился с обводящим ударом Федерера. В итоге — 6:4, 6:3 за 1 час 14 минут, и отставание швейцарца от Джоковича в серии личных встреч сократилось до трех побед — 23:26.

Таким образом, испанец Рафаэль Надаль вне зависимости от своих результатов на этом турнире останется на первом месте в мировом рейтинге. Что же касается поражения Доминика Тима от Маттео Берреттини в дневном матче четверга со счетом 6:7 (3:7), 3:6, то оно никак не повлияло на положение в группе «Бьорн Борг». Тим финишировал там на первом месте, Федерер на втором, Джокович на третьем и Берреттини на четвертом.