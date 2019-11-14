В Иркутской области продлили срок заявлений для выплат пострадавшим от паводков

В Иркутской области на 2020 год продлен срок подачи заявлений для выплат на жилье пострадавшим от паводков, сообщил губернатор Сергей Левченко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка с вице-премьером Виталием Мутко. Глава региона объяснил решение судебными разбирательствами и тем, что многие не определились с покупкой жилья.

«Еще достаточно большое количество людей не определились с покупкой жилья, кроме того, идут суды по установлению прав собственности. Поэтому люди, которые не успели реализовать свои сертификаты, смогут это сделать в следующем году»,— приводит пресс-служба губернатора слова господина Левченко.

Всего жители подали 6,7 тыс. заявлений на получение соцвыплаты на покупку или строительство жилья. Власти выдали 6,3 тыс. свидетельств на сумму 18,6 млрд руб. Жители отказались от получения 349 свидетельств: они через суд пытаются добиться увеличения площади потерянного имущества. Еще 607 семей обратились за поддержкой, но у них нет документов на собственность. 387 из них обратились в суд, по 214 заявлениям выданы отказы.

Ранее «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) обвинил правительство Иркутской области в срыве поручения Владимира Путина по оказанию помощи населению по итогам наводнения. Опрос ОНФ показал, что 70% граждан не знают, как получить помощь.

Подробнее о паводках в Иркутской области читайте в материале “Ъ” «Идеальное наводнение».

О претензиях ОНФ — в публикации «Против губернатора развернули фронт».