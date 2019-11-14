«Молодая гвардия» доберется до тех, кто на диване

Глава правительства РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев приехал в четверг в офис «Молодой гвардии» впервые за 14 лет с момента создания движения. Господин Медведев предупредил начинающих единороссов о высокой политической конкуренции, с которой придется сталкиваться партии. По информации “Ъ”, в ближайшее время можно ожидать реформы молодежного отделения ЕР.

В четверг Дмитрий Медведев впервые посетил офис «Молодой гвардии Единой России» в одном из лофтов на территории Трехгорной мануфактуры по соседству с клубами и ресторанами. На черной стене к приезду партийного лидера разместили его цитату: «Безусловно, поддержка молодежи — будущее партии "Единая Россия"». В ожидании господина Медведева внимание зала держал зампредседателя координационного совета МГЕР Иван Дзюбан: он призывал начинающих единороссов не пытаться отдельно фотографироваться с премьер-министром, а дать ему «спокойно пройти». Господин Дзюбан обещал, что в конце будет одно общее фото.

По наблюдению корреспондентов “Ъ”, на отдельное фото никто из собравшихся не напрашивался.

Руководитель московского отделения МГЕР Денис Аширов рассказывал, как планирует выводить сторонников из интернета на митинги. Как ранее сообщал “Ъ”, столичное отделение МГЕР намерено для этого пригласить читать лекции о работе в информационном пространстве профессора МГУ и выпускника академии ФСБ Андрея Манойло. Господин Аширов уточнил, что МГЕР и так умеет выводить людей на улицы, но теперь перед движением стоит задача добраться до тех, кто «сидит на диване».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев (в центре) и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Председателя партии Дмитрия Медведева молодогвардейцы приветствовали стоя. В день 14-летия МГЕР он впервые приехал в его московскую штаб-квартиру.

Осмотревшись, глава правительства сделал комплимент лофту, в котором заседает движение, и признал, что одет не по форме, «в галстуке».

Господин Медведев также вспомнил о сравнении МГЕР с комсомолом, который, по его мнению, был не так плох, но в какой-то момент стал жить ради самого себя. Политик предостерег молодогвардейцев от такой ошибки. «Для общественной организации 14 лет — это серьезный стаж, через МГЕР прошло большое число руководителей»,— напомнил господин Медведев, отметив таким образом и стоявшего рядом с ним секретаря генсовета партии Анатолия Турчака, политическая карьера которого как раз началась в этом молодежном движении.

Когда Дмитрий Медведев начал говорить о том, что МГЕР является «резервом развития самой крупной политической силы в нашей стране, на которой лежит ответственность за развитие России», собравшиеся в зале начали записывать выступление на видео. Господин Медведев предупреждал о «мощной политической конкуренции» и «настоящих сражениях», которые, по его словам, продолжаются в российской политике, хотя «Единая Россия» и смогла остаться главной политической силой, «сохранив (по итогам выборов 2019 года.— “Ъ”) большинство в разных органах власти (добиться такого результата партии удалось не во всех регионах.— “Ъ”)». «Это свидетельствует о доверии людей. Если мы будем хорошо работать, мы это доверие не растеряем»,— подчеркнул премьер-министр.

По словам источников “Ъ” в партии, в ближайшее время МГЕР ожидает реформа. Руководство партии ожидает от организации более эффективной работы и проектов, которые принесут единороссам электоральные очки. Собеседники “Ъ” предполагают, что у обновленной МГЕР не будет единого лидера. Как ранее сообщал “Ъ”, нынешний глава МГЕР Денис Давыдов может перейти на работу в Росмолодежь.

Андрей Винокуров, Ангелина Галанина