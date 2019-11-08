МГЕР поборется в интернете за улицу

«Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) в Москве запускает обучающий курс для мобилизации сторонников в интернете и последующего вывода их на массовые акции. Слушатели курса должны стать лидерами мнений в социальных сетях, собирать единомышленников и «вести» их за собой не только в онлайне. Автор курса профессор МГУ Андрей Манойло готов обучать активистов работе в интернете и уверен, что программу надо было запускать еще пять лет назад для предотвращения протестных акций летом этого года. Власти уже пытались мобилизовать молодежь для противостояния протестам с помощью движения «Наши», которое не справилось с задачей и сошло на нет после декабрьских протестов 2011 года. Политолог Алексей Макаркин считает, что молодежь в России в большинстве своем настроена оппозиционно, поэтому на идейной основе МГЕР вряд ли удастся собрать большое количество сторонников для массовых акций.

«Мы запускаем большую образовательную программу, где будем готовить ребят и рассказывать, как привести людей из онлайн-пространства в офлайн, как их вывести на улицу и как это сделать правильно, чтобы они выходили в лояльной, правильной повестке»,— рассказал “Ъ” руководитель московского отделения «Молодой гвардии Единой России» Денис Аширов. По его словам, первые занятия начнутся на следующей неделе, пока что курс будет работать на узкую аудиторию, состоящую из 80 человек.

Обучать молодых единороссов будет российский политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло, выпускник Академии ФСБ России.

Профессор Манойло занимается проблемами информационных войн и психологических операций. Он подтвердил “Ъ”, что станет автором курса, и уточнил, что лекции будут посвящены технологиям мобилизации, противостоянию протестной повестке в интернете, распознаванию фейковых новостей и недопущению их распространения.

При этом он уточнил, что никакого инструктажа по выходу на акции протеста давать не будет. «Цель обучения четко поставлена: активисты, способные сформировать общественное мнение в социальных сетях, должны уметь действовать в интернет-пространстве»,— сказал господин Манойло. По мнению профессора МГУ, программа обучения очень перспективная, но начинать ее надо было еще пять лет назад. Это, по словам собеседника “Ъ”, позволило бы избежать акций протеста в Москве летом этого года. Он считает, что противодействием «информационным фейкам должны заниматься подготовленные люди».

Тема борьбы с протестами не нова для российской политики. Специально для противостояния протестной повестке были созданы молодежные провластные движения, в частности «Наши» и «Молодая гвардия Единой России». Их активность стала снижаться после декабрьских протестов 2011 года против фальсификации на выборах в Госдуму. Летом 2012 года из движения «Наши» были выведены и преобразованы в отдельные проекты «СтопХам» и «Хрюши против». «Молодая гвардия Единой России», в свою очередь, сосредоточилась на работе с «Российской студенческой весной» (программа поддержки и развития студенческого творчества).

Ранее в ходе подведения итогов выборов в Мосгордуму на последней в этом году региональной конференции московского отделения «Единой России» секретарь отделения Андрей Метельский заявил, что в ходе летней избирательной кампании партия получила серьезный удар от оппозиции и не менее сильным он будет на думских выборах в 2021 году.

По словам господина Метельского, оппозиция смогла добиться таких результатов именно за счет высокого уровня мобилизации, и перед «Единой Россией» в 2021 году стоит задача организовать такую же мобилизацию сторонников.

Господин Метельский считает, что отделению важно «иметь свою повестку» в Telegram- и YouTube-каналах, чтобы противостоять «грязи», которой поливают партию.

«Этим ребятам из движения "Наши" обещали, что они будут новой элитой страны. Но из борьбы с протестными акциями ничего не вышло, потому что участники этих акций шли за идею,— сказал “Ъ” ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин.— В "Наши" кто-то шел за карьеру, кто-то за то, чтобы в Москве бесплатно побывать. А оппозиционеры всегда более мотивированы».

По мнению политологов, основная мобилизация провластных сторонников всегда осуществлялась за счет бюджетников, однако сейчас из-за падения качества жизни их настроения изменились.

Поэтому, по словам господина Макаркина, власть пытается найти альтернативу в молодежи. «Но политически активная молодежь по своей психологии достаточно протестная, потому собрать молодых людей на идейной основе будет крайне трудно,— считает эксперт.— Если собирать не за идею, а другими стимулами, может получиться второе движение "Наши", но уже не с такими глобальными задачами».

Елена Рожкова, Андрей Винокуров