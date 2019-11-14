Вратарь «Ак Барса» побил рекорд по продолжительности сухой серии

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов побил рекорд России по продолжительности сухой серии. На 33-й минуте матча регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (4:1) ее прервал нападающий «Трактора» Лукаш Седлак. Продолжительность сухой серии Билялова составила 316 минут 9 секунд.

Вратарь @hcakbars Тимур Билялов устанавливает новый рекорд продолжительности "сухой" серии в истории КХЛ – 316 минут и 9 секунд! pic.twitter.com/p3nd8yydeS — КХЛ (@khl) 14 ноября 2019 г.

Ранее рекорд чемпионатов России принадлежал чеху Иржи Трваю, который в 2004 году не пропускал 305 минут 56 секунд. На тот момент Трвай выступал за тольяттинскую «Ладу».

Тимур Билялов перешел в «Ак Барс» летом. Выступая за «Ак Барс», в 12 матчах вратарь шесть раз сыграл на ноль.

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