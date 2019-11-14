Основатель «Википедии» рассказал о своей соцсети WT: Social

Основатель Wikipedia Джимми Уэйлс поделился подробностями запущенного в октябре сервиса WT: Social, который представляет собой сочетание социальной сети и новостной ленты. WT: Social позволит участникам делиться новостями и обсуждать их в стиле новостной ленты Facebook. Об этом сообщает Financial Times.

Новая соцсеть, как и «Википедия», будет существовать на пожертвования пользователей, что, по мнению господина Уэйлса, будет означать не гонку за кликами или кричащими заголовками, а представлять значение для участников соцсети. В то время как Facebook и Twitter выставляют вперед только новости с наибольшим количеством лайков, в WT: Social лента будет хронологическая.

За месяц число пользователей увеличилось с 500 до 50 тыс., хотя целью соцсеть ставит 50 млн или даже 500 млн пользователей по всему миру. Более 200 человек сделали пожертвования на развитие сайта, что, по мнению господина Уэйлса, означает успех стриминговых сервисов наподобие Netflix или Spotify и готовность пользователей платить за «имеющий значение» контент онлайн.

WT: Social родился из предыдущей идеи Джимми Уэйлса под названием Wikitribune. Проект был запущен в 2017 году как новостная лента, однако не смог привлечь необходимого для продолжения работы сервиса внимания пользователей.

Евгений Федуненко