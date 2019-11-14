Бывших полицейских перевели на общий режим

Верховный суд Бурятии приговорил четверых сотрудников полиции, виновных в издевательствах над 17-летним Никитой Кобелевым, к лишению свободы на сроки от трех до восьми лет, еще один подсудимый получил условное наказание. Юношу вместе с другом задержали в Улан-Удэ летом 2016 года по подозрению в краже велосипедов. На допросе подростка избивали и с помощью противогаза перекрывали ему доступ кислорода, в результате он погиб. Свою вину подсудимые не признали.

Верховный суд Бурятии огласил приговор пятерым сотрудникам органов внутренних дел города Улан-Удэ, признав их виновными в смерти 17-летнего Никиты Кобелева. На скамье подсудимых находились бывшие начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений управления МВД по Улан-Удэ Андрей Павлов, его подчиненные оперативники Сергей Плотников и Валентин Смолин, а также оперативники городского отдела полиции №1 Анатолий Олоктонов и Тумэн Манибадраев.

Их судили по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщила “Ъ” пресс-секретарь суда Анастасия Монхорова, Андрей Павлов приговорен к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, на три года он лишен права занимать определенные должности в органах власти. Анатолию Олоктонову суд назначил наказание в виде четырех лет колонии общего режима с ограничением занимать должности в один год. Валентин Смолин и Тумэн Манибадраев получили по три года. Сергея Плотникова суд приговорил к трем годам условно с испытательным сроком один год. «Четверо, получившие реальные сроки, были взяты под стражу в зале суда. В ходе судебного расследования они находились под подпиской о невыезде»,— рассказала “Ъ” Анастасия Монхорова.

Никита Кобелев вместе с другом Дмитрием Тутыниным был задержан полицейскими летом 2016 года. Парней обвиняли в краже велосипедов. Признательных показаний от них полицейские добивались пытками. Так, на голову Никиты Кобелева они надели противогаз и, избивая ногами, перекрывали доступ воздуха. В медучреждении, куда был доставлен подросток без сознания, констатировали его смерть. Согласно диагнозу врачей, он умер, захлебнувшись рвотными массами.

Мать Никиты Кобелева в суде после вынесения приговора сообщила журналистам, что обжаловать решение не будет.

Расследование длилось больше двух лет, в суд материалы уголовного дела были переданы только в августе 2018 года. Своей вины сотрудники МВД не признавали. Из органов был уволен только Андрей Павлов. «Следствием установлена причастность пятерых сотрудников полиции к данному инциденту. Один из сотрудников уволен из органов внутренних дел в 2016 году. Еще четверо отстранены от выполнения должностных обязанностей и будут уволены из органов внутренних дел в случае признания их вины судом»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии еще до вынесения приговора.

Екатерина Еременко, Иркутск