В ЕАЭС рассказали о первом шаге для отмены роуминга

Первым шагом для отмены роуминга в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС, постоянные члены — Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия) может стать соглашение о создании единого тарифного пространства для международных вызовов, заявил в интервью РБК председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

«По опыту Европейского союза мы можем сказать, что это была очень тяжелая, кропотливая и длительная работа, там этот процесс длился десять лет. Мы надеемся, что у нас это произойдет раньше»,— сказал господин Саркисян. По его словам, отмена роуминга зависит от готовности бизнеса и шагов правительства.

Напомним, отмена роуминга на территории стран—участниц ЕАЭС обсуждается более пяти лет. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин в конце 2018 года заявлял, что соответствующий шаг может быть закреплен в соглашении.

О том, как ФАС настаивала на снижении цен в странах ЕАЭС, читайте в публикации “Ъ” «Роумингу приказано дешеветь».