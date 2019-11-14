НАФИ назвал самые популярные среди россиян цифровые сервисы банков

Наиболее активными пользователями цифровых сервисов банков в России являются люди с доходом выше среднего, руководители и пользователи до 34 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ. Чаще всего через мобильное приложение банков клиенты переводят деньги по номеру телефона (57% респондентов) и оплачивают услуги ЖКХ, мобильную связь, интернет и другие (54% опрошенных), при этом 37% из них делают этого с помощью QR-кодов или штрихкодов.
Сервисы, о которых не знают участники опроса:
Вместе с тем пользователи не всегда используют и те услуги, о которых знают. Так, 39% респондентов заявили о нежелании подавать заявки на оформление банковских продуктов на сайте или через приложение, 30% опрошенных не любят финансовые советы и новости в приложениях, а 35% участников исследования не интересуются получением кешбэка.
В этом году ряд банков запустил сервисы для электронных чаевых. Такая необходимость появилась из-за того, что существенная доля гостей кафе и ресторанов перешла на безналичные расчет и у них зачастую не оказывается наличных для чаевых. При этом чаевые — существенная часть заработка персонала. Компания Visa запустила сервис для электронных чаевых в этом году, его уже используют в двух заведениях сети кафе «Хлеб насущный». Существуют и другие подобные сервисы, например недавно запущенный SberFood от Сбербанка, или Plazius, и Tip Tap у ВТБ, а Тинькофф-банк в настоящее время тестирует платформу CloudTips.
Подробности — в публикации “Ъ FM” «Безналичный расчет оставляет официантов без чаевых».
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