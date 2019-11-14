Задержанный в Польше националист Мазур вернулся на Украину

Сотрудник секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека активист УНА-УНСО (националистическая организация, запрещена в РФ) Игорь Мазур вернулся на родину, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Отдельно он поблагодарил посла Украины в Польше Андрея Дещицу.

«Это стало возможным в том числе и потому, что еще вечером в день задержания Украинское бюро Интерпола по поручению министра МВД Арсена Авакова направило пакет документов, которые прямо свидетельствовали о злоупотреблении РФ своим правом обращения к этой международной организации»,— написал господин Геращенко в Facebook.

Господин Мазур был задержан в Польше на пограничном пункте Ягодин—Дорогуск. Основанием для задержания стал тот факт, что он находится в розыскной базе Интерпола по запросу России.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Украинскому националисту избрали проживание в генконсульстве».