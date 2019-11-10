Украинскому националисту избрали проживание в генконсульстве

В Польше не стали арестовывать активиста запрещенной в России украинской УНА-УНСО Игоря Мазура. Он был задержан в этой стране в связи с тем, что находится в розыскной базе Интерпола по инициативе России. В РФ националист обвиняется в участии в вооруженной группе, созданной в целях нападения на граждан. Польские власти передали Мазура украинскому генконсульству, где он будет находиться вплоть до решения вопроса о его экстрадиции в Россию.

В минувшую субботу ветеран войны в Донбассе, один из основателей «Движения сопротивления капитуляции», сотрудник секретариата уполномоченного Рады Украины по правам человека Игорь Мазур был задержан в Польше на пограничном пункте Ягодин—Дорогуск. Основанием для этого стал тот факт, что господин Мазур находится в розыскной базе Интерпола по запросу России.

Первоначально предполагалось, что польский суд изберет националисту меру пресечения в виде экстрадиционного ареста до тех пор, пока не будет решен вопрос о его выдаче России.

Однако ситуацию изменило вмешательство дипмиссии Украины в Польше. Дипломаты попросили польскую прокуратуру, которая, по международным нормам, должна была поддерживать в суде ходатайство об аресте задержанного, выпустить господина Мазура под их поручительство. Это прошение было удовлетворено. Как сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, «на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в генеральном консульстве», расположенном в Люблине.

В России Игорь Мазур проходит по уголовному делу, возбужденному главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу. Фигурантами расследования стали активисты УНА-УНСО: Мазур, Валерий Бобрович, Дмитрий Корчинский, Андрей и Олег Тягнибоки, Дмитрий Ярош, Владимир Мамалыга и другие, не установленные на тот момент лица. В зависимости от роли каждого они подозревались в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан, руководство такой группой и участие в совершаемых ею нападениях). «В ходе расследования уголовного дела о боестолкновении незаконных вооруженных формирований под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба с военнослужащими 76-й Псковской дивизии ВДВ на территории Чеченской Республики были получены сведения об организации банды из членов УНА-УНСО и их участии в боевых действиях против федеральных сил на стороне чеченских сепаратистов в период 1994–1995 годов,— сообщал тогда СКР.— По данным следствия, руководителями созданной для этого банды являлись Мазур, Бобрович, Корчинский и другие». После сбора необходимых доказательств фигурантам заочно было предъявлено обвинение, суд также заочно избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего они были объявлены в розыск.

Александр Александров