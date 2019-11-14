Число жертв израильских ударов по сектору Газа достигло 26 человек

В секторе Газа были убиты 26 палестинцев, передает Reuters со ссылкой на врачей. Ранее сообщалось о 23 погибших. Армия обороны Израиля заявила о том, что удары стали ответом на действия сектора Газа, который за сутки выпустил более 200 ракет по израильским городам.

Среди убитых по меньшей мере 14 человек с оружием и шестеро мирных жителей. С обеих сторон конфликта десятки человек получили ранения.

Напомним, несколькими месяцами ранее Биньямин Нетаньяху пообещал в случае победы на парламентских выборах распространить израильский суверенитет на часть Западного берега реки Иордан. Эти слова были отрицательно восприняты палестинцами.

О заявлении — в материале “Ъ” «Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину».