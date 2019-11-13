В секторе Газа в результате израильских авиаударов погибли 23 палестинца

В результате авиаударов израильской армии по сектору Газу погибли 23 палестинца, 63 получили ранения. Удары продолжаются второй день. Армия обороны Израиля заявила о том, что они стали ответом на действия сектора Газа, который за последние сутки выпустил более 200 ракет по израильским городам.

«В результате израильской агрессии, начавшейся вчера на рассвете, погибли 23 палестинца, еще 69 были ранены»,— сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф аль-Кидра.

Ранее сообщалось, что система ПРО «Железный купол» сбила 90% ракет из сектора Газа, половина из них упала в открытой местности.

Напомним, несколькими месяцами ранее Биньямин Нетаньяху пообещал в случае победы на парламентских выборах распространить израильский суверенитет на часть Западного берега реки Иордан. Эти слова были отрицательно восприняты палестинцами.

О заявлении — в материале “Ъ” «Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину».