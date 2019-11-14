Посольство РФ попросило разъяснить слова британского генерала о России

Посольство России в Великобритании попросило британский МИД разъяснить слова начальника Штаба обороны генерала Николаса Картера о возможной конфронтации с РФ, говорится в комментарии дипмиссии. Господин Картер заявил, что проводимая Россией политика может привести к вооруженной конфронтации с Великобританией.

В частности, он назвал содействие РФ правительству Сирии и осуществление гуманитарных проектов в Африке угрозами безопасности. «В направленной ноте предложили МИД Великобритании разъяснить российской стороне, да и общественности, насколько заявления Картера соответствуют официальной позиции правительства Соединенного Королевства»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

Напомним, парламентский доклад об угрозе Великобритании, якобы исходящей от России, был заблокирован британским правительством как минимум на месяц. 50-страничный доклад был подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности. В правительстве сообщили, что доклад не может быть опубликован до выборов 12 декабря.

В отчете собраны утверждения, что Россия вмешивалась в британскую политику и в деятельность Консервативной партии. В нем также есть заявления о том, что в 2016 году Россия начала операцию по оказанию влияния на «Брексит».