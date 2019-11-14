Турнир Nitto ATP Finals в Лондоне

Призовой фонд — $9 млн

Групповой этап

Группа Андре Агасси. Второй тур. Рафаэль Надаль (Испания, 1)—Даниил Медведев (Россия, 4) 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4).

Матч Стефанос Циципас (Греция, 6)— Александр Зверев (Германия, 7) завершился после подписания номера в печать.

Таблица группы

И В П С

1. Надаль 2 1 1 2:3

2. Зверев 1 1 0 2:0

3. Циципас 1 1 0 2:0

4. Медведев 2 0 2 1:4

Группа Бьорна Борга. Второй тур. Роджер Федерер (Швейцария, 3)—Маттео Берреттини (Италия, 8) 7:6 (7:2), 6:3. Доминик Тим (Австрия, 5)—Новак Джокович (Сербия, 2) 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).

Таблица группы

И В П С

1. Тим 2 2 0 4:1

2. Джокович 2 1 1 3:2

3. Федерер 2 1 1 2:2

4. Берреттини 2 0 2 0:4

Тим вышел в 1/2 финала.