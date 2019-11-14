Турнир Nitto ATP Finals в Лондоне

Призовой фонд — $9 млн
Групповой этап
Группа Андре Агасси. Второй тур. Рафаэль Надаль (Испания, 1)—Даниил Медведев (Россия, 4) 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4).
Матч Стефанос Циципас (Греция, 6)— Александр Зверев (Германия, 7) завершился после подписания номера в печать.
Таблица группы
И В П С
1. Надаль 2 1 1 2:3
2. Зверев 1 1 0 2:0
3. Циципас 1 1 0 2:0
4. Медведев 2 0 2 1:4
Группа Бьорна Борга. Второй тур. Роджер Федерер (Швейцария, 3)—Маттео Берреттини (Италия, 8) 7:6 (7:2), 6:3. Доминик Тим (Австрия, 5)—Новак Джокович (Сербия, 2) 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).
Таблица группы
И В П С
1. Тим 2 2 0 4:1
2. Джокович 2 1 1 3:2
3. Федерер 2 1 1 2:2
4. Берреттини 2 0 2 0:4
Тим вышел в 1/2 финала.
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