ФК «Ростов» проведет товарищеский матч с «Краснодаром»

Футбольный клуб «Ростов» проведет товарищескую встречу с «Краснодаром», сообщает пресс-служба клуба. Игра пройдет на стадионе ФК «Краснодар» в воскресенье, 17 ноября, в 16:00.

«Для болельщиков “Ростова” будет открыт гостевой сектор, вход на игру свободный. Получить билеты можно будет за час до начала игры перед гостевым сектором у специалиста по работе с болельщиками нашего клуба»— говорится в сообщении.

Как ранее писал “Ъ-Юг” «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 2:2 в южном дерби 3 ноября. После игры Российский футбольный союз оштрафовал футбольный клуб «Ростов» на 50 тыс. руб. за поведение болельщиков. Так, фанаты «Ростова» всю игру сидели на защитном ограждении, создавая угрозу жизни и здоровью зрителей. За это клуб оштрафовали на 25 тыс. руб. Кроме того, болельщики ростовского клуба порвали заградительную сетку, чем нанесли ущерб стадиону «Краснодар». За это «Ростов» заплатит еще 25 тыс. руб.

Дарья Голякова