Россия и Турция обсуждают репатриацию боевиков ИГ

Москва и Анкара обсуждают тему возвращения на родину захваченных террористов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне Турция начала высылку содержащихся на ее территории иностранцев, присоединившихся к запрещенной в РФ группировке «Исламское государство» в страны их происхождения.

«Между Россией и Турцией существуют каналы общения по линии разных ведомств (по линии военных, по линии специальных ведомств), где обсуждается широкий круг вопросов, включая тему возвращения боевиков»,— сказал господин Песков.

О репатриации боевиков из Турции — в материале “Ъ” «Врата отворятся».