«Ведомости» сообщили о смене командующего российской группировкой в Сирии

На место командующего российской группировкой войск в Сирии в сентябре назначили замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Чайко, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к Минобороны источник. До господина Чайко этот пост занимал командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Новый командующий был запечатлен в фотоотчете «Московского комсомольца» по итогам посещения Сирии представителями общественного совета Минобороны. Официально о назначении не сообщалось.

Кадровые перестановки связаны с окончанием срока командировки господина Сердюкова, он провел в Сирии около полугода, сообщил собеседник «Ведомостей». Этот срок считается достаточным, поскольку командующему необходимо выполнять задачи и на основном месте работы, пояснил источник. К действиям Андрея Сердюкова у руководства Минобороны претензий нет.

В сирийскую командировку генерал-полковник Сердюков отправлялся с задачей по ускорению российско-турецких договоренностей в части организации совместного патрулирования в районах демилитаризованной зоны деэскалации Идлиб. Основной задачей его преемника, господина Чайко, собеседник газеты называет работу, связанную с соблюдением договоренностей России и Турции на северо-востоке Сирии — в зоне турецкой операции «Источник мира».

В апреле Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии. Тогда он сменил на посту главнокомандующего воздушно-космическими силами генерала Сергея Суровикина, который руководил действиями российских военных в республике несколько месяцев.

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