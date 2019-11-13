Неизвестные попытались захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

Неизвестные попытались захватить здание посольства Венесуэлы в Бразилиа, сообщил заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.

«Неизвестные лица захватывают помещения нашего посольства в Бразилиа. Правительство Бразилии должно дать гарантии и уважать международные конвенции. Если агрессия не прекратится, это будет серьезным прецедентом»,— написал дипломат в Twitter.

Власти Бразилии пока не комментировали произошедшее. Депутат оппозиционной Партии трудящихся Паулу Пимента в Twitter выразил мнение, что за нападением на посольство могут стоять сторонники самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Сегодня, 13 ноября, в столице Бразилии стартует XI саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) с участием глав государств.

Об открытии саммита — в материале “Ъ”.