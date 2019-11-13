Подрядчик отказался перевооружать воронежский НИИЭТ

Расположенное в Воронеже АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» (НИИЭТ, входит в совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Система» — «Элемент») отменило закупку у единственного поставщика на проведение техперевооружения производства СБИС и мощных СВЧ-транзисторов. Об этом сообщает DeFacto со ссылкой на аукционную документацию. Причиной стал отказ подрядчика от заключения контракта.

Напомним, НИИЭТ намеревался перевооружиться за 222,3 млн руб. В 2016 году предприятие заключило аналогичный контракт на 267,5 млн руб. с воронежским ООО «Ситилайн». Однако в июле 2018 года управление СКР по Воронежской области начало расследование уголовного дела по факту мошеннического хищения более 92 млн руб., выделенных на перевооружение. По версии следствия, это сумма аванса, предоставленного «Ситилайном» при проведении строительно-монтажных работ субподрядчику — московскому ООО «БАВС-Техник». Эта компания была создана за два месяца до начала работ на НИИЭТ и якобы выполнила лишь небольшую часть работ.

Подробнее о том, чем закончилось расследование, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Микросхемы вышли из дела».

Александр Прытков