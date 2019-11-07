Микросхемы вышли из дела

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, воронежское управление СКР прекратило уголовное дело по факту мошеннического хищения 92 млн руб. в местном НИИ электронной техники (НИИЭТ, входит в совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Система» ООО «Элемент»). Силовики не нашли подтверждений тому, что аванс на техперевооружение НИИ выводился на «резидентов иностранных государств» через зеленоградского субподрядчика ООО «БАВС-Техник». В июне арбитражный суд взыскал эту сумму с «БАВС-Техника» в пользу подрядчика ООО «Ситилайн», а с ним институт теперь может заключить мировое соглашение.

О прекращении уголовного дела по факту мошеннических действий (ст. 159 УК РФ) “Ъ-Черноземье” рассказали в воронежском управлении СКР. «По результатам расследования получены объективные и достоверные сведения об отсутствии фактов причинения имущественного ущерба и вреда деловой репутации НИИЭТ», — сообщили в управлении.

Впервые об уголовном деле стало известно в июле 2018 года: тогда об этом на коллегии областной прокуратуры рассказал заместитель облпрокурора Геннадий Буслаев. В ведомстве поясняли “Ъ-Черноземье”, что к предполагаемому хищению была причастна группа лиц, действующая от имени зарегистрированного в Зеленограде ООО «БАВС-Техник» (подконтрольно немецкой BAWS Technik Verwaltungs). Предположительно средства выводились в том числе «на резидентов иностранных государств».

Но разбирательство НИИЭТ с «БАВС-Техник» (субподрядчик при техперевооружении предприятия) и ООО «Ситилайн» (подрядчик) перешло в плоскость хозяйственного спора. В июне 2019 года арбитражный суд Воронежской области частично удовлетворил требования «Ситилайна» о взыскании 92 млн руб. аванса с субподрядчика. Сейчас «Ситилайн» судится с НИИЭТ из-за аванса в 100 млн руб.: в НИИЭТ полагают, что подрядчик затянул работы и должен вернуть деньги.

Но в октябре 2019 года «Ситилайн» попросил заключить мировое соглашение, и в «Элементе» сказали “Ъ-Черноземье” о готовности НИИЭТ рассмотреть его условия. После июньского решения суда по спору с «БАВС-Техник» «Ситилайн» имеет возможность вернуть деньги институту. Из документов суда следует, что подрядчик готов продолжать работы на площадке, а мешали этому лишь разногласия в документах и ныне завершившийся спор с «БАВС-Техник».

В «Элементе» судьбу уголовного дела НИИЭТ предпочитают не комментировать. Собеседник “Ъ-Черноземье”, хорошо знакомый с деятельностью института, подтвердил, что разбирательство окончательно перешло в рамки арбитражного спора: «Было много шума вокруг уголовного дела, но сейчас претензий у силовиков нет».

Олег Мухин