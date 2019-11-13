Кубанский врач-нарколог получил четыре года колонии за хранение наркотиков

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор кубанскому врачу-наркологу Николаю Каклюгину. Изначально его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, однако после прений сторон обвинение было переквалифицировано на «хранение наркотиков». Суд признал нарколога виновным и назначил ему четыре года исправительной колонии общего режима, рассказал “Ъ” отец осужденного Владимир Каклюгин.

Николай Каклюгин был задержан в Ростове-на-Дону 19 октября 2018 года после встречи в кафе с руководительницей одной из наркологических клиник. Полицейские нашли в кармане его куртки пакет с более 10 г различных наркотиков.

В прениях прокурор заявил, что виновность нарколога доказывают показания свидетелей и экспертиза смывов с рук. Он попросил приговорить Николая Каклюгина к десяти годам колонии строгого режима. Адвокаты настаивали на невиновности Николая Каклюгина, они отметили, что следователи не проводили обысков по месту жительства обвиняемого, не пытались установить тех, у кого он мог получить наркотики и кому собирался их сбыть.

Защита нарколога уверена, что наркотики ему подбросили оперативники, а дело сфабриковано по заказу руководителя наркологических центров, деятельность которых критиковал Николай Каклюгин. О том, что дело в отношении Николая Каклюгина сфабриковано его коллегами, заявляла и экс-подполковник полиции Ростова-на-Дону Наталья Разумная, которая сама обвиняется в фабрикации уголовных дел и сейчас находится в СИЗО.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Наркологу объяснили, откуда у него наркотики».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону