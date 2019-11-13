В Красносельском районе ввели в эксплуатацию новый детский сад на 220 мест

Госстройнадзор по Санкт-Петербургу выдал застройщику ООО «Сэтл Инвест» разрешение на ввод в эксплуатацию нового детского сада на 220 мест, расположенного по адресу: улица Летчика Лихолетова, дом 12, корпус 3, строение 1 в Красносельском районе города. Строительство соцобъекта велось по заключенному ранее соглашению с инвестором, сообщили в комитете по строительству Петербурга.

Общая площадь здания составляет более 3,3 тыс. кв.м., дошкольное образовательное учреждение оборудовано бассейном, игровыми, спальнями, столовыми, залами для музыкальных и физкультурных занятий, а также помещениями для кружков и развивающих игр. Открытие нового детского сада намечено на 2020 год.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Смольном до конца этого года пообещали ввести в эксплуатацию 44 детских сада. При этом с января город выкупил у застройщиков 42 соцобъекта.