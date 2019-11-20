«Стратегии роста придерживаются только 4% предпринимателей»

Не первый год российские власти говорят о большой роли малого и среднего бизнеса в экономике России. Для увеличения его влияния даже была запущена национальная программа господдержки, хотя из-за низкой прозрачности сегмента банки все еще с осторожностью относятся к таким клиентам. Для повышения прозрачности и был разработан индекс деловой активности МСБ RSBI. Константин Басманов, руководитель блока «Средний и малый бизнес» ПСБ банка, одного из организаторов исследования, рассказал «Деньгам» о том, какие ожидания отражает индекс, как он влияет на формирование стратегий банков по работе с МСБ, а также о том, как индекс характеризует состояние российской экономики.

— Как возникла идея сделать индекс? Каковы цели этого проекта?

— В России исторически были сложности со статистикой по малому бизнесу, потому что долгое время он находился в серой зоне. Однако банкам, которые достаточно активно обслуживают МСБ, кредитуют его, всегда было интересно получить более качественную оценку поведения клиента, более точно понимать, что происходит с сегментом в целом по стране, какие ожидания и настроения у предпринимателей. Понимание этих процессов важно не только для банков, но и для всех, кто погружен в тематику МСБ. Это экономисты, экспертное сообщество, органы государственной власти, сами предприниматели, СМИ и многие другие. Тем не менее такая комплексная аналитика и социология отсутствовала. Да, были регулярные исследования крупного бизнеса, но они не давали релевантной оценки, поскольку нельзя переносить ответы финансовых директоров крупных компаний на поведение индивидуальных предпринимателей и малых компаний. В то же время аналогичные зарубежные исследования по МСБ не только свидетельствовали о значительных отличиях и в динамике, и в структуре показателей этих сегментов, но также давали и ценные данные о тенденциях в экономике в масштабах стран.

Поэтому мы решили начать регулярное исследование МСБ совместно с общественной организацией «Опора России». Исследование структурируется следующим образом: ежеквартально проводится опрос более 2 тыс. компаний по всей стране, которые случайно выбираются из реестра МСП. Вопросы задаются стандартные: что предприниматели делали в этом квартале и планируют делать в следующем, о продажах, найме персонала, собственных инвестициях. Мы также интересуемся, обращались ли они за кредитами, легко ли было их получить, получали ли они отказ или положительное решение банка. Эти компоненты формируют индекс ожиданий малого бизнеса. На сегодняшний день исследование охватывает 23 региона России, наиболее крупных по количеству действующих МСП. В следующем году запланировано расширение охвата индекса на все регионы РФ, а также расширение выборки.

— Отражает ли индекс RSBI ожидания и настроения предпринимателей? Или он является объективным индикатором текущего состояния бизнеса?

— В рамках исследования анализируются оба этих вопроса: в индексе есть как элементы, отражающие фактические показатели экономической статистики, что произошло с МСБ, так и элементы, отражающие ожидания. Важная роль отводится социологическому опросу. Предприниматели — это люди дела, и их настроения могут свидетельствовать об инвестиционной активности. Снижение оптимизма влечет за собой падение инвестиций. Для большей наглядности мы просим предпринимателей охарактеризовать стратегию их бизнеса, выбрав из нескольких простых вариантов — рост, выживание, стабильность.

К сожалению, «стратегии роста» сейчас придерживаются немногие: в последний раз, когда задавался такой вопрос, положительный ответ дали только лишь 4% респондентов. В то же время доля предпринимателей, которая говорит о том, что у них стратегия выживания, растет.

Конечно, такая социология дает понимание об общем состоянии сегмента, показывает, где необходимо уделить повышенное внимание при формировании политики поддержки МСБ.

Помимо этого немаловажно, что индекс позволяет сформулировать ожидания относительно поведения предпринимателей в будущем, на горизонте одного или нескольких кварталов.





Данные опроса — это не просто дополнительный показатель, помогающий в формировании сбалансированного, стабильного клиентского портфеля и правильной риск-политики, это еще один индикатор финансового состояния наших клиентов и заемщиков.

— Результаты этого исследования как-то влияют на параметры предоставляемого банком финансирования?

— Напрямую, конечно, нет. Они влияют на наш риск-аппетит. Например, если мы видим, что предприниматели не хотят вкладывать свои деньги в бизнес, поскольку не видят для себя перспектив с точки зрения расширения рынка сбыта, очевидно, что ожидать бурного кредитования в этой ситуации не стоит. И если игнорировать этот фактор, то произойдет перекос в сторону более высокой закредитованности МСБ, что повышает риски для всех — для клиентов, для банка, для общеэкономической ситуации. Хотя, безусловно, понимание настроений бизнеса важно для корректировки стратегических прогнозов банков по росту количества предприятий малого бизнеса и спроса на банковские услуги. RSBI — это опережающий индикатор, показывающий, в каком направлении будет развиваться МСБ.

— Какие результаты завершенных исследований показались вам наиболее интересными и значимыми?

— В каждом раунде исследования есть очень интересные наблюдения. Например, когда впервые был задан вопрос про уровень цифровизации бизнеса, мы поняли, что сильно недооценивали его масштабы. Нам казалось, что вызовы, связанные с цифровизацией, стоят перед крупными бизнесами, такими как, например, банки, но оказалось, что это все происходит очень активно и в МСБ.

В текущем же обзоре сильно улучшились показатели по доступности кредитования, которые до этого стагнировали несколько кварталов подряд. Для нас это сигнал того, что необходимо повнимательнее посмотреть на нашу политику кредитования МСБ.

— Существует ли дисбаланс по регионам? В каких регионах ситуация с деловой активностью обстоит лучше, а где — хуже всего?

— По регионам показатели очень сильно отличаются. Так, в субъектах, которые ведут активную политику развития предпринимательской среды, снижают барьеры, предприниматели больше говорят о планах по расширению бизнеса. Анализ корреляции настроя предпринимателей с тем, какую позицию регион занимает в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив (АСИ), показал, что регионы в топе рейтинга АСИ имеют более позитивную динамику. Важную роль играет и общее экономическое благополучие региона, так как общая ситуация по стране очень неоднородна, у нас есть регионы, которые кратно отличаются друг от друга по динамике роста ВВП.

— В каких отраслях прослеживаются наиболее позитивные тенденции?

— В целом мы наблюдаем сокращение продаж и стагнацию инвестиций в сегменте МСБ. При этом на фоне падения индикаторов в производстве и торговле показала рост сфера услуг. В сервисных предприятиях ситуация с кадрами и доступностью финансирования обстоит лучше, чем в среднем по выборке.

Последние несколько кварталов заметно улучшение в части доступности финансирования для микробизнеса. Так как микробизнес традиционно проявляет низкий интерес к кредитованию и, как говорится, «стартует с низкой базы», это может быть связано с общим ростом привлекательности кредитов на фоне снижения ставок. Для сравнения, в среднем бизнесе за кредитами в банк ежеквартально обращаются около 30% предпринимателей, а в микро — 10–13%.

— В вашей статистике прослеживается сезонность. В чем она выражается?

— Сезонность наиболее характерна для индикатора продаж, остальные ей подвержены в меньшей степени. Если говорить о продажах, то обычно в первом квартале предприниматели никогда не ждут роста продаж, а пик выручки приходится на второй-третий кварталы. Однако бывают моменты, когда эти закономерности нарушаются. Наиболее ярко это проявилось в 2018 году, когда мы не увидели какого-то сезонного оптимизма у предпринимателей, что было связано с ожидаемыми изменениями в налоговой политике. В текущем году ситуация не показывает сильных отклонений от исторических значений. Тем не менее исследование свидетельствует, что настроения и ожидания предпринимателей стали ограничивать их собственные амбиции по расширению бизнеса. Это соответствует тому, что мы видим в экономике: она охлаждается. В таких условиях ждать от предпринимателей увеличения инвестиционной активности не приходится.

— ПСБ — активный участник нацпроекта по малому и среднему предпринимательству. Планируется ли использование индекса как одного из инструментов оценки эффективности принятых мер?

— Национальный проект уже содержит целый набор внутренних показателей оценки: бюджетное обеспечение и верхнеуровневые КПЭ (численность занятых, доля МСП в ВВП, доля МСП в экспорте). Хотя индекс и не содержит этих показателей в чистом виде, он все же позволяет увидеть определенные тренды в развитии ситуации. Например, когда государство разворачивало программу поддержки, стали спрашивать: «Знаете о ней или нет? Пользуетесь или нет? Почему? Насколько сложно поучаствовать в ней?» И многие другие вопросы. Поскольку такие исследования проводились на протяжении всех четырех лет, то у нас получился такой тематический срез, по которому можно проводить анализ влияния принятых мер и их эффективность. Поэтому, с нашей точки зрения, индекс может выступать дополнительным оценочным параметром реализации Национального проекта.

— Кому еще может быть интересен данный индекс?

— Это индикатор, который находится на стыке экономики и социологии. Он, с одной стороны, показывает настроения определенной группы населения, а значит, может быть интересен экспертам в этой области, а с другой — анализирует макроэкономические тренды: инвестиции, продажи и т. д., поэтому подходит и для анализа со стороны этой группы экспертов. Имеет он и практическое применение для бизнеса, общественных организаций, СМИ, органов исполнительной власти. Мы его и позиционируем на очень широкий спектр потребителей.

— Какие изменения деловой активности вы прогнозируете в наступающем году?

— Исходя из тенденций текущего года, мы можем сказать, что наши ожидания — умеренно пессимистичные, потому что мы видим изменения настроений в сегменте микробизнеса, повторюсь, самом многочисленном в России. Они связаны с рынками сбыта. В 2014–2015 годах волна негатива была связана с резким ростом ставки и разгоном инфляции. Меры монетарного характера в течение двух лет сильно поправляли эту тенденцию. Рост доступности финансирования в 2016–2017 годах ощутимо двигал ожидания предпринимателей вверх. Сейчас этот переход исчерпан. В этом году даже переход к новому циклу снижения ставок несильно повлияет на ожидания предпринимателей и условия ведения бизнеса.

Василий Синяев