Рублевый индекс закрепился в историю

В ноябре ведущие российские фондовые индексы установили новые рекорды. Рублевый индекс Московской биржи впервые в истории поднялся до уровня 3000 пунктов, прибавив за месяц почти 10%. Долларовый индекс РТС вырос более чем на 12%, до 1487 пунктов, шестилетнего максимума. Таким образом, они удерживают лидерство по темпам роста среди мировых индексов. Поддержку им оказывают внутренние инвесторы, которые активно ищут замену вкладам.

Минувший месяц стал очередным рекордным месяцем для российского рынка акций. В конце октября рублевый индекс Московской биржи впервые в истории преодолел уровень 2850 пунктов. В последующие две недели индекс почти каждый день устанавливал новые максимумы. 7 ноября он впервые в своей истории преодолел уровень 3000 пунктов. Даже с учетом того, что удержать достигнутый уровень не удалось, за четыре недели он прибавил почти 10%. Это самый сильный рост за подобный период с февраля 2015 года (тогда индекс поднялся на 15%). Долларовый индекс РТС вырос в ноябре более значительно — почти на 13%, до отметки 1487 пунктов, обновив лишь максимум с октября 2013 года.

Почти непрерывный подъем на российском рынке продолжается с начала года, удерживая при этом лидирующие позиции по темпам роста среди индексов всех развитых и развивающихся стран. По данным агентства Bloomberg, российские индексы выросли в долларовом выражении на 37,4%. Сильнее — только афинский индекс, поднявшийся на 41%, но его капитализация в десять раз меньше российского. Ведущие европейские индексы выросли с начала года на 10–28%, азиатские — на 5–19%, американские — на 19–23%. За месяц индексы поднялись на 2–8%.

Общему подъему на рынках развитых и развивающихся стран способствовал целый ряд факторов. В первую очень на настроения инвесторов повлияло долгожданное начало нового этапа переговоров между США и Китаем. Договор не был заключен, но стороны конфликта перенесли ввод очередных пошлин. Добавили оптимизма инвесторам динамика процентных ставок в ведущих экономиках мира, а также инфляционные ожидания участников рынка. В сентябре ЕЦБ снизил ставку по депозитам с минус 0,4% до минус 0,5%, а также начал с 1 октября выкуп активов в объеме €20 млрд ежемесячно. Американский регулятор понижал ставку в сентябре и октябре. В целом с начала года ФРС США трижды снизила ставку, каждый раз на 0,25 процентного пункта, до 1,5–1,75%.

В условиях низких ставок международные инвесторы находятся в поиске дешевых активов. При этом российские акции считаются фундаментально самыми недооцененными в сравнении с акциями других развивающихся стран. По данным Bank of America Merrill Lynch, российские компании торгуются исходя из коэффициента P/E (отношение капитализации компании к чистой прибыли на 2020 год) на уровне 6,1 при среднем значении по развивающимся рынкам 15. Добавляют привлекательности рублевым активам высокая дивидендная доходность и достаточно недооцененный рубль. По оценкам аналитика «БКС Премьер», средняя дивидендная доходность на российском рынке составляет 7%, что примерно вдвое выше, чем на американском рынке.

Впрочем, на российском рынке есть и внутренний фактор роста: массовый выход на рынок частных инвесторов. По данным Московской биржи, в октябре физические лица открыли более 187 тыс. новых счетов, а общее число уникальных счетов достигло 3,25 млн штук. Сопоставимое число счетов частники открыли за весь 2017 год. Частных инвесторов на рынок гонят низкие ставки по депозитам, а также активная работа профучастников по популяризации инвестиций.

Прогноз

До конца года аналитики ожидают дальнейшего роста индексов, при этом роль внутренних инвесторов будет расти. «Рост российского рынка продолжится в ближайшие месяцы на фоне благоприятной внешней и внутренней конъюнктуры, в том числе стабильных цен на нефть, однако стоит проявлять осторожность и не впадать в эйфорию»,— отмечает заместитель начальника отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес Капитал» Ярослав Калугин. По оценкам инвестиционного стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, у российского рынка акций до конца года сохраняется потенциал для роста в направлении 3100 пунктов по индексу Мосбиржи. «Мы не ждем "черного лебедя" в виде масштабной коррекции крупнейших бирж за океаном — результаты квартальных отчетов компаний за третий квартал 2019 года на рынке США превысили ожидания аналитиков, а ФРС продолжает накачивать рынки финансовой ликвидностью»,— отмечает Александр Бахтин.

Вместе с тем роль физических лиц на российском рынке продолжит расти. В ноябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина оценила потенциал роста числа розничных инвесторов от 3 млн до 6 млн человек. Этому будут способствовать в том числе дальнейшие шаги по снижению ключевой ставки ЦБ, в ответ на которые произойдет дальнейшее снижение ставок по вкладам. «При наблюдаемом сокращении ставок в экономике России фондовые активы становятся фундаментально привлекательнее, в связи с чем мы ожидаем продолжения притока частных инвесторов на биржи»,— поясняет Александр Бахтин.

Иван Евишкин

«Не бойтесь оптимизма»

Волна оптимизма, прокатившаяся по мировым финансовым рынкам в октябре и начале ноября, подняла российский индекс Мосбиржи на исторические максимумы. Впервые в истории его значение превысило отметку 3000 пунктов, что стало отличным новостным поводом для средств массовой информации. Правда, уже на следующий день индекс откатился вниз. Такое ощущение, что участники рынка испугались собственной смелости и часть из них решила зафиксировать прибыль.

Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала»

Это нормальное явление, причем чем круглее цифра, тем выше вероятность, что рынок не преодолеет ее с ходу. Например, после того, как индекс Мосбиржи впервые достиг отметки 2500 пунктов, прошло почти шесть месяцев до того, как он закрепился на этой позиции и уверенно ее преодолел. Не исключено, что динамика индекса Мосбиржи в ближайшее время будет похожа на ту, что была в 2018 году, то есть откат от 3000 с последующим повторным штурмом. Но здесь уже начинается поле, где резвятся любители технического анализа. Фундаментальных причин, обосновывающих важность отметки 3000 пунктов, я не вижу. Стратегическим инвесторам обращать на нее внимание не стоит.

Ценовой уровень сам по себе ничего не говорит о том, дорог актив или все еще дешев. Правильнее эту цену сопоставлять с теми доходами, которые актив генерирует или будет генерировать в будущем. Например, с показателями чистой прибыли или дивидендами полезным также будет оценить потенциальные риски — как общеэкономические, так и по возможности индивидуальные у эмитентов бумаг. И с такой позиции у российских акций все в порядке: дивидендная доходность индекса Мосбиржи оценивается в 6,3% (сумма дивидендов, выплаченных по индексному портфелю за 12 месяцев, к суммарной стоимости бумаг в индексе), что очень высокий по мировым стандартам показатель. А усредненное отношение цены к прибыли акций в индексе не превышает сейчас 6,4%, что, наоборот, очень низкий по сравнению с другими развивающимися. При неизменной прибыли компаний и размерах дивидендов цены спокойно могут вырасти еще на 30–50% до того, как установится паритет со средним по развивающимся рынкам.

С точки зрения рисков российский рынок акций также не выглядит перегретым. Жесткая монетарная и фискальная политика, проводимая в последние годы, привела к тому, что не скапливались системные макроэкономические риски. Несмотря на низкие темпы роста ВВП, риски возникновения экономического кризиса в РФ мы оцениваем как очень низкие. Профицит бюджета, работающее бюджетное правило и инструментарий ЦБ РФ позволяют не только уменьшить влияние внешних факторов на экономику РФ, но и быстро купировать те негативные процессы, которые все-таки проявляются.

На уровне крупных компаний, входящих в индекс, мы видим низкую долговую нагрузку, а также комфортный (для компаний) уровень зарплат. Важно понимать, что тот рост прибыли, который мы наблюдали в последние годы и который позволял компаниям платить щедрые дивиденды, был обусловлен не наращиванием долга, а ростом выручки при ограниченном росте затрат. Поэтому финансовые риски у компаний существенно не выросли.

В общем, на текущий момент для долгосрочного инвестирования российский рынок акций остается нашим топ-пиком. Тем более что и взгляд на рубль у нас остается благоприятным: бюджетное правило правительство пока отменять не собирается, поэтому риски, связанные со снижением цен на нефть, выглядят для рубля слабыми. Также в пользу рубля говорят и низкие макроэкономические риски.

Конечно, не только российский рынок акций на прошлой неделе устанавливал рекорды. Исторические максимумы обновили индексы акций США (S&P 500, Dow Jones, Nasdaq), причем для роста был вполне весомый повод — прогресс в торговых переговорах США и Китая. Но в случае американского рынка акций риски выглядят существенно выше. Во-первых, прибыли многих компаний уже не растут теми же темпами, что и ранее, по причине низкой безработицы и усиления конкуренции за рабочую силу. Это увеличивает издержки. Во-вторых, дефицит бюджета и уже низкая ставка ФРС ограничивают возможности стимулирования экономики в случае, если начнут проявляться признаки приближения рецессии. Кроме того, если исходить из того, что экономика США находится сейчас в верхней точке делового цикла, то ожидаемая доходность от инвестирования в акции должна быть даже ниже среднего исторического значения.

Еще одно обстоятельство, которое должно настораживать,— это слабая динамика индекса компаний малой и средней капитализации Russell 2000. Среди таких компаний гораздо больше тех, которые зависят непосредственно от состояния экономики США, не являясь международными компаниями, в отличие от «тяжелых» бумаг в индексе S&P 500. Это говорит о том, что макроэкономические риски в США все же выше, чем можно судить по динамике флагманских индексов.

Если все-таки на рынке акций инвестировать страшновато или нужны именно долларовые активы, то стоит обратить внимание на рынок еврооблигаций, в частности на бумаги, выпущенные эмитентами развивающихся рынков. Там еще есть интересные и недооцененные имена. Российские еврооблигации в основном выглядят неинтересными: хотя кредитное качество большинства бумаг не вызывает вопросов, доходности очень низки, а потенциал роста цен бумаг за счет снижения рыночной доходности очень ограничен. Можно сказать, что российский рынок еврооблигаций — это первый сегмент, который полностью отыграл идею снижения макроэкономических и кредитных рисков РФ.

На рынке рублевого долга, в отличие от еврооблигаций, есть инвестиционная идея. На наш взгляд, рынок сейчас может недооценивать масштаб снижения инфляции и пространство для снижения ключевой ставки ЦБ РФ. В результате низкие на первый взгляд текущие доходности по рублевым облигациям могут через год-два показаться недостижимо высокими. Но вероятность реализации этого сценария сейчас далека от 100%, в том числе из-за сохраняющихся инфляционных рисков.

Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала»