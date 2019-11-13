Шебекинское макаранное производство почти вдвое снизило прибыль

Выручка белгородского ПАО «Макаронно-кондитерское производство» (выпускает макароны под брендом «Шебекинские») по итогам девяти месяцев составила 49,4 млн руб., следует из отчетности компании. Это на 43,4 млн руб. ниже, чем за аналогичный показатель прошлого года, когда прибыль равнялась 92,8 млн руб.

При этом у компании выросла выручка. На конец сентября 2019-го она составила 646,4 млн руб., в то время как за это же время 2018-го она равнялась 586,7 млн руб. Отметим, что оба показателя снизились по итогам прошлого года и продолжили снижение в этом.

Александр Прытков