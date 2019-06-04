Шебекинское макаронно-кондитерское производство снизило объем производства и выручку

Белгородский производитель макарон «Шебекинские» ПАО «Макаронно-кондитерское производство» (МАКОПР) в 2018 году снизил производственные и финансовые показатели. Об этом говорится в годовом отчете компании. Производство макаронных изделий по итогам 2018 года составило 18,5 тыс. т, что на 11,7 % меньше, чем в 2017-м. Уменьшилась и выручка от реализации товаров — с 890,5 до 771,7 млн руб. в 2017 и 2018-м соответственно. Чистая прибыль снизилась с 134,7 до 112,2 млн руб.

Собственный капитал общества за 2018 год также уменьшился на 38,5 % за счет выплаты дивидендов по итогам деятельности за 2017 год и промежуточных дивидендов по итогам деятельности за девять месяцев 2018 года. На 31 декабря 2018 года он составлял 124,5 млн руб. «Дальнейшие развитие и благополучие предприятия зависит от роста покупательной способности населения РФ, продвижения торговой марки "Шебекинские" и развития продаж, рациональной финансовой политики, выполнения задач по качеству и издержкам, а также нормализации ситуации с Украиной»,— утверждается в документе.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «МАКОПР» входит в московскую «СИ-груп» — ей принадлежит 97,91% акций общества. По собственным данным «СИ Групп», холдинг образован в 2009 году как совместное предприятие российской ГК «ИнфоЛинк» и итальянской Gruppo Colussi. В него входят компании, занимающиеся производством макаронных изделий и круп под торговой маркой «Шебекинские» и ранее импортировавшие макаронные изделия Maltagliati, Pasta Zara, Marabotto, Pasta Reggia.

Мария Старикова