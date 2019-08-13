Шебекинское макаронно-кондитерское производство продолжает снижать финпоказатели

Белгородский производитель макарон «Шебекинские» ПАО «Макаронно-кондитерское производство» (МАКОПР) по итогам первого полугодия уменьшил выручку и чистую прибыль. Согласно квартальной отчетности общества, выручка за шесть месяцев 2019 года сократилась с 405,5 до 384,8 млн руб. по сравнению с тем же периодом 2018-го, а чистая прибыль — с 64,5 до 30,6 млн руб. У компании выросла себестоимость продаж — она составила 318,8 млн руб. против 288,2 млн руб. годом ранее. Отметим, что по итогам 2018 года МАКОПР снизил и производственные, и финансовые показатели.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «МАКОПР» входит в московскую «СИ-груп» — ей принадлежит 97,91% акций общества. По собственным данным «СИ Групп», холдинг образован в 2009 году как совместное предприятие российской ГК «ИнфоЛинк» и итальянской Gruppo Colussi. В него входят компании, занимающиеся производством макаронных изделий и круп под торговой маркой «Шебекинские» и ранее импортировавшие макаронные изделия Maltagliati, Pasta Zara, Marabotto, Pasta Reggia.

Мария Старикова