ФСБ сообщила об изъятии 440 кг наркотиков на 650 млн руб. в одном из магазинов даркнета

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России изъяли 440 кг наркотиков стоимостью 650 млн руб. в одном из крупнейших в даркнете магазинов по продаже наркотиков. Также были задержаны семь сотрудников магазина, работавших там курьерами.

«На территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей из незаконного оборота изъято 440 кг наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша)»,— говорится в сообщении ФСБ (цитата по «Интерфаксу»). Задержанные, по данным службы безопасности, отвечали за доставку особо крупных партий (от 150 до 300 кг) наркотиков из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы, остальные — за оптовый (от 3 до 50 кг) сбыт наркотиков внутри субъектов. Организаторов среди них нет.

«По оценкам специалистов, розничная стоимость изъятых наркотических средств достигает 650 млн руб.»,— отметило ведомство. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возбуждены уголовные дела. Когда произошло задержание, в ФСБ не уточнили.

Напомним, в августе сотрудники ФСБ обнаружили канал по пересылке наркотиков и изъяли 100 кг запрещенных веществ. Наркотики доставлялись через сеть почтовых отделений.

О том, как МВД решило скорректировать практику возбуждения уголовных дел по наркотическим статьям, читайте в материале “Ъ”.