«Почта России» обнаружила канал по пересылке наркотиков, изъяв 100 кг запрещенных веществ

Сотрудники службы безопасности «Почты России» и Федеральной таможенной службы обнаружили и пресекли канал по пересылке наркотиков, сообщили “Ъ” в «Почте России». В ходе операции всего было изъято около 100 кг наркотических средств. Наркотики доставлялись через сеть почтовых отделений.
Как меняются каналы поставок запрещенных веществ
Основным фигурантом уголовного дела стал врач-химик, организовавший домашнюю лабораторию по производству запрещенных средств. Уголовное дело возбуждено по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Сколько всего человек задержано и проходит по делу, в «Почте России» не уточнили.
О том, как МВД решило скорректировать практику возбуждения уголовных дел по наркотическим статьям, читайте в материале “Ъ”.
228-я в граммах и сроках
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