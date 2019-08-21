«Почта России» обнаружила канал по пересылке наркотиков, изъяв 100 кг запрещенных веществ

Сотрудники службы безопасности «Почты России» и Федеральной таможенной службы обнаружили и пресекли канал по пересылке наркотиков, сообщили “Ъ” в «Почте России». В ходе операции всего было изъято около 100 кг наркотических средств. Наркотики доставлялись через сеть почтовых отделений.

Основным фигурантом уголовного дела стал врач-химик, организовавший домашнюю лабораторию по производству запрещенных средств. Уголовное дело возбуждено по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Сколько всего человек задержано и проходит по делу, в «Почте России» не уточнили.

О том, как МВД решило скорректировать практику возбуждения уголовных дел по наркотическим статьям, читайте в материале “Ъ”.