На Кубани алиментщик лишился квартиры

Судебные приставы составили акт описи квартиры общей площадью 40 кв. м, принадлежащей жителю Гулькевичского района. Он задолжал 389 тыс. руб. по алиментным платежам на своего несовершеннолетнего ребенка. Арестованное недвижимое имущество будет направлено на реализацию, чтобы погасить задолженность мужчины.

Как сообщили в УФССП по региону, в отличие от большинства аналогичных случаев, должник не скрывался от представителей закона. Он неоднократно приходил на прием к судебному приставу-исполнителю, однако, оплачивал лишь суммы, не превышающие 500 руб.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что месяц назад судебные приставы по Гулькевичскому району направили на реализацию четверть квартиры местной жительницы для погашения задолженности по алиментам перед собственным ребенком. Ее долг, согласно исполнительному производству, составлял около 200 тыс. руб. Тогда же судебные приставы Краснодара наложили арест на автомобиль BMW X4, принадлежащий мужчине, задолжавшему по алиментам собственной дочери 433 тыс. руб.

Василий Хитрых