За долги по алиментам приставы лишили жительницу Кубани части квартиры

Судебные приставы по Гулькевичскому району Краснодарского края направят на реализацию четверть квартиры местной жительницы для погашения задолженности женщины по алиментам перед собственным ребенком. Ее долг, согласно исполнительному производству, составляет около 200 тыс. руб.

В УФССП по региону сообщают, что после развода родителей, маленький ребенок остался жить с отцом, который подал на алименты в отношении бывшей супруги. Женщина не их оплачивала, в связи с чем, приставами было возбуждено производство.

Сотрудники исполнительного ведомства составил акт описи и ареста принадлежащей неплательщице четвертой части квартиры площадью 46,2 кв. м. После принудительной реализации недвижимого имущества, деньги поступят на счет детского дома-интерната, где сегодня проживает ребенок, уточняют приставы.

Василий Хитрых