«Аэропорты регионов» просят отменить требования по содержанию собак и бомбоубежищ

Холдинг Виктора Вексельберга «Аэропорты регионов» предложил Минэкономики смягчить требования к малым аэропортам, пишет газета «Ведомости». Директор по стратегическому развитию компании Александр Запорожский отправил письмо с предложениями по этому вопросу, а также по мерам господдержки аэропортов замглавы Минэкономики Михаилу Расстригину 23 сентября

Как пишет газета со ссылкой на источник, аэропорты с трафиком 50–150 тыс. человек убыточны, а с потоком 150–500 тыс. могут быть с низкой рентабельностью. При этом к аэропортам предъявляют одинаковые требования.

В связи с этим «Аэропорты регионов» предлагают смягчить или отменить 24 требования для малых аэропортов. Среди них:

строительство очистных сооружений для ливневых стоков;

строительство бомбоубежищ;

строительство патрульной дороги по периметру территории;

оборудование периметра техническими средствами охраны и видеонаблюдения;

обслуживание здравпункта (вместо него могут работать подразделения скорой помощи);

наличие комнаты матери и ребенка;

содержание кинологической службы;

работа подразделений авиационной безопасности с оружием;

обязанность проводить аварийно-спасательные работы (в частности, содержание пожарного автомобиля).

«Аэропорты регионов» считают, что нужно отменить сокращенную неделю для женщин, проживающих в сельской местности. По словам господина Запорожского, нигде нет таких требований, как в России. «Нигде в Европе нет таких требований к малым аэропортам, принимающим считаное число рейсов в неделю»,— говорится в письме.

«Аэропорты регионов», как и ранее, предлагают отдавать аэропорты инвесторам по концессии. Но потребуются деньги из бюджета. По версии компании, нужно выделять гранты для модернизации или строительства, предоставлять госгарантии и льготные ставки по кредитам, а также установить другие налоговые льготы.

В Минтрансе газете «Ведомости» сказали, что положительно относятся к идее концессии. Ведомство начало работу по изменению нормативных актов, ведутся поиски финансирования.

Подробнее о планах по развитию региональных аэропортов — в материале “Ъ” «Аэропорты собирают под крыло».