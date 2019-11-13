Гидрометцентр сообщил об аномальных холодах на Урале и в Сибири

В Уральском регионе и Сибири во второй половине недели ожидается аномально холодная погода, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина «Российской газете». Причиной этому, по ее словам, станет антициклон, направляющийся из Арктики в центральную Сибирь.

Госпожа Паршина отметила, что в Омской области ночью местами температура будет понижаться до –30°С и ниже, в Свердловской области — до –25°С, а на севере Иркутской области — до –40°С. В Архангельской и Мурманской областях, на севере Карелии и в Коми прогнозируются сильные снегопады, а также сугробы до 30 см, которые не растают до весны.

В европейской части России температуры не будут такими низкими: 14 и 15 ноября днем ожидается +4...+6°С, 16 и 17 ноября ночью похолодает до –1°С.

Подробнее о том, какая погода ждет москвичей на этой неделе,— в материале “Ъ” «Теплая осень не покидает Москву».