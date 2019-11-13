Нацбанк Казахстана отрицает планы по введению единой валюты в ЕАЭС

Идея создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не предполагает создания валютного союза, сообщил председатель Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев. Он добавил, что финансовый суверенитет сохраняется за каждым участником ЕАЭС.

«В договоре прямо прописано: идея создания экономического союза не предполагает создания валютного союза»,— сказал господин Досаев (цитата по Kursiv.kz)

Тема единой валюты среди стан—участниц ЕАЭС вновь поднимается после интервью «Российской газете» председателя правления Евразийского банка развития Андрея Бельянинова. Он сообщил, что на финансовом рынке ЕАЭС необходима единая надстройка в общем экономическом пространстве. По его мнению, единая валюта должна называться рубль, а не алтын.

Создание единой валюты обсуждалось и в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Напомним, в конце 2018 года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции. Однако, по словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, Москва и Минск не планируют введения единой валюты в ближайшее время.

Подробнее об интеграции двух стран — в публикации “Ъ” «Москва и Минск ставят на символизм».