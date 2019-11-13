Комлев Владимир Валерьевич

Родился 11 апреля 1966 года в Москве. В 1989 году окончил с отличием МВТУ им. Баумана по специальности «инженер-электромеханик» (автоматические системы и робототехника). В 1989 году прошел обучение в Международном Космическом университете в Страсбурге (Франция), факультет «Бизнес и менеджмент». В 1995 году стал выпускником Московской школы экономики по специальности «бухучет в банке».

С 1995 по 2000 год являлся заместителем гендиректора ЗАО «Компания объединенных кредитных карточек» (UCS). В 2000 году с отличием окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». С 2000 по 2014 год возглавлял ЗАО «Компания объединенных кредитных карточек». В 2011 году прошел обучение в Гарвардской школе бизнеса. С августа 2014 года — гендиректор, председатель правления АО «Национальная система платежных карт».