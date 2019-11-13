США не хотят перенимать контроль за нефтью у партнеров в Сирии

Вашингтон надеется, что что его партнеры в оппозиции сохранят контроль над нефтяными объектами в Сирии, поскольку США не хотят вмешиваться в этот процесс, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

«Нефтью последние четыре года занимались наши партнеры из гражданского крыла "Сил демократической Сирии". Эти люди управляли нефтяными потоками. Мы ожидаем, что они продолжат это делать без какого-либо нашего вмешательства»,— сказал он во время телефонного брифинга для журналистов (цитата по ТАСС). Он также отметил, что охрана нефтяных месторождений Сирии, находящихся под контролем местных оппозиционных группировок, является второстепенной задачей войск США.

Ранее агентство AP со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп утвердил расширенную военную миссию для обеспечения безопасности нефтяных месторождений на всей территории восточной Сирии. Представитель Госдепартамента заявил, что ведомству не давали каких-либо указаний по нефтяным месторождениям.

Как сообщали СМИ, после вывода войск из Сирии США приступили к строительству двух военных баз в районе нефтяных месторождений, расположенных на северо-востоке страны.

О нефтяном факторе читайте в публикации “Ъ” «США в Сирии развернули нефтебазы».