Ввод Таманской ТЭС в эксплуатацию задержат на 1–2 года

Минэнерго России ожидает, что эксплуатация ТЭС «Ударная» в Тамани начнется позже на один-два года, чем это планировалось, сообщил заместитель главы министерства Евгений Грабчак. По его словам, это может произойти из-за инвестора стройки «Технопромэкспорта» (ТПЭ, подконтролен «Ростеху»).

«Скорее всего, сдвигается, инвестор пока не обратился к нам со сдвижкой сроков, но с учетом того, что мы не видим интенсивных строительно-монтажных работ, которые там по идее должны были проводиться. Мы понимаем, что, скорее всего, сроки двинутся — год, полтора, два»,— сказал господин Грабчак (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что ТПЭ не раз обращался в министерство с просьбой посодействовать в получении технических условий газоснабжения. В компании утверждают, что там так и не получили технические условия на газоснабжение, поэтому сдвиги по вводу станции в эксплуатацию возможны.

Ранее компания трижды переносила запуск Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму, сначала объясняя это проблемами с поставкой газовых турбин Siemens, а позже задержками со стороны подрядчиков. В Минэнерго считали, что отсрочка вводов ТЭС происходила не по вине ТПЭ, а в силу объективных причин. Позднее правительство простило компании штрафы за сдвиги в запуске ТЭС.

Подробнее о задержке читайте в публикации “Ъ” «Таманская коллизия».