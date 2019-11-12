Акции Utair резко выросли после отказа Сбербанка банкротить авиакомпанию

Стоимость акций авиакомпании Utair в ходе торгов поднялась более чем на 14%, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 16:48 цена акций составляла 7,51 руб. за штуку (+14,13%).

Ранее сегодня президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что банк согласовал план финансового оздоровления авиакомпании Utair. «Что касается Utair, у нас нет никаких намерений банкротства. Utair представил план финансового оздоровления, с нами он был согласован»,— сказал господин Греф. Он также выразил надежду, что авиакомпания сможет договориться и с остальными кредиторами.

В сентябре компания Utair предложила банкам-кредиторам выкупить более 50% долгов на 39,1 млрд руб. Семилетний кредит предлагалось купить за 20% номинала, двенадцатилетний на 23,7 млрд руб.— за 6%. Оба кредита компания готова была выкупить за 4,5 млрд руб., или за 11,5% суммарного номинала. Помимо этого, Utair еще должна еще 17,4 млрд руб. Сбербанку.

МТС-банк заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве авиакомпании Utair. Иски о банкротстве авиакомпании уже подали «Юган-Юнион кард», «Гидпромэнергострой», «Интер», «Флеш лайт капитал».

О ситуации с долгами компании читайте в материале “Ъ” «Кредиторы пригрозили Utair банкротством».