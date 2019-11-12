Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене «банковского роуминга»

Госдума в первом чтении поддержала законопроект правительства о запрете взимания комиссии за переводы внутри системы одного банка в разных регионах. Авторы хотят таким образом устранить межрегиональную дискриминацию, рассказал на заседании заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров. Сейчас 75% банков не тарифицируют свои комиссии по внутри и межрегиональным переводам.

Первый зампред комитета по экономической политике Валерий Гартунг заметил, что в законопроекте речь не идет именно о межрегиональных переводах, и предположил, что в него будут внесены поправки. «Касается ли это трансграничных переводов? Ведь у одного банка подразделения могут быть и за границей РФ. Судя по тому, что здесь написано на них тоже распространяется эта норма закона. Потому что "между подразделениями одного банка" не написано, что внутри страны»,— сказал господин Гартунг (цитата по «Интерфаксу»).

На данный момент не предлагается вводить какие-либо штрафы для банков, которые будут игнорировать новые нормы. По словам господина Кашеварова, административную ответственность введут, если банки будут нарушать закон.

Напомним, отменить «банковский роуминг» потребовал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Подробнее об инициативе читайте в материале “Ъ” «С банков снимают региональный процент».