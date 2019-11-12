Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца 2019 года

Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) до конца текущего года, заявил журналистам председатель правления банка Герман Греф. По его словам, разработка систем для подключения СБП закончится в середине января 2020 года, тогда же начнется тестирование.

«Это физически невозможно сделать, это требует у нас внутри банка очень существенной доработки 16 базовых систем»,— заявил господин Греф (цитата по ТАСС).

Напомним, СБП была запущена 28 февраля. К системе подключено уже 20 кредитных организаций, в том числе 10 из 11 системно значимых банков. При этом Сбербанк, несмотря на законодательные требования, так и не подключился к системе. В ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк оштрафовал Сбербанк на 1 млн руб. за неподключение к СБП, добавив, что надеется на скорейшее подключению этого банка к системе.

Почему Сбербанк не торопится подключаться к СБП — в материале “Ъ”.