Экс-глава Нацбанка Украины продолжает обвинять Коломойского в нападениях на нее

Британская газета The Guardian взяла интервью у бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которая сейчас живет в Лондоне и преподает в Лондонской школе экономики. Журналистов госпожа Гонтарева встречала, сидя в инвалидном кресле, в котором вынуждена передвигаться после того, как 30 августа в центре Лондона ее сбил автомобиль.

По ее мнению, за этим инцидентом, как и за двумя другими — поджог автомобиля ее сына Антона в Киеве и поджог ее собственного загородного дома в Киевской области, стоит украинский олигарх Игорь Коломойский. «Это месть»,— говорит Валерия Гонтарева. По ее словам, господин Коломойский неоднократно угрожал ей в свойственной ему шутливой манере на протяжении всех лет ее работы в Нацбанке Украины: «Он все время как будто шутит. Он ни разу не прислал мне сообщения: "Я тебя убью". Но на протяжении пяти лет он мне угрожал».

Угрозы, по ее словам, начались уже через месяц после ее назначения Петром Порошенко на пост главы Нацбанка Украины в 2014 году. «Первое, что он мне сказал, было: "Валерия Алексеевна, вы ходите без охраны. А вы знаете, что в нашей стране, чтобы заказать чье-то убийство, нужно всего $10 тыс.?" Я сказала ему, что у меня есть телохранители, хотя это и была неправда. А он ответил: "Ах, ну с охраной это обойдется в $100 тыс.!"».

Госпожа Гонтарева утверждает, что Игорь Коломойский рассчитывает вернуть себе Приватбанк, который был национализирован по рекомендации Нацбанка после выявления многомиллиардного пакета «плохих кредитов». По словам госпожи Гонтаревой, она не намерена возвращаться на Украину в ближайшем будущем, но надеется, что у президента Владимира Зеленского хватит характера, чтобы противостоять господину Коломойскому. «Я знаю, что он был марионеткой. Но хочется надеяться, что, когда тебе уже 40 лет, ты умен и красив, тебе уже не хочется быть марионеткой. Для меня не важно, каким он был. Важно, каким он будет»,— сказала она.

О том, как расследуют обстоятельства поджога дома экс-главы Национального банка, читайте в публикации “Ъ”.

Алена Миклашевская