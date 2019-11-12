Прокуратура отказалась обжаловать приговор фигуранту «московского дела» Котову

Прокуратура Москвы рассмотрела просьбу обжаловать приговор фигуранту «московского дела» Константину Котову, которого приговорили к четырем годам лишения свободы. Ведомство считает, что суд вынес правильную юридическую оценку участнику акции протеста. Письмо в прокуратуру направляли гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и глава редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«Судом дана правильная юридическая оценка действиям осужденного, а назначенное наказание учитывает обстоятельства содеянного, данные о личности и соответствует требованиям закона»,— говорится в документе, выдержки из которого приводятся на сайте «Дождя». Ответ подписал заместитель прокурора Москвы Владимир Ведерников. По его мнению, оснований для применения мер прокурорского реагирования нет.

Константина Котова признали виновным неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга и приговорили к четырем годам колонии общего режима. Он участвовал в акциях в центре Москвы с марта по август текущего года (против дел «Сети», «Нового величия», в поддержку журналиста Ивана Голунова и из-за недопуска на выборы в Мосгордуму кандидатов). Мосгорсуд оставил приговор в силе.

Подробнее о деле Константина Котова читайте в материале “Ъ” «По году за акцию».