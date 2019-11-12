Срок эксплуатации МКС могут продлить до 2030 года

Россия намерена использовать космодром Байконур для пилотируемых полетов на Международную космическую станцию (МСК) до 2030 года, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. США рассчитывают, что до этого же срока будет продлена эксплуатация самой МКС. Пока согласовано, что станция будет работать до 2024 года.

«Совсем недавно мы прочли новость, что американские конгрессмены вышли с инициативой продления работы МКС до 2030 года. Это означает, что как минимум до этого периода Байконур будет работать в рамках данной пилотируемой программы»,— заявил журналистам господин Рогозин на конференции «Дни космоса в Казахстане» (цитата по «РИА Новости»).

Как ожидается, Россия примет решение о продлении эксплуатации МКС в 2020 году. Также в следующем году «Роскосмос» вдвое (с четырех до двух) сократит число пилотируемых пусков к МКС. Отправка следующей экспедиции с Байконура запланирована на 15 апреля 2020-го. На «Союзе МС-16» к МКС полетят космонавты Николай Тихонов, Андрей Бабкин (Россия) и Акихико Хосидэ (Япония).

О российской космической стратегии читайте в публикации “Ъ” «Полеты во сне и на Луну».