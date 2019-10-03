Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с МКС

Космический корабль «Союз МС-12» приземлился в Казахстане (147 км юго-восточнее города Жезказган) с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС), говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

«Все операции по спуску с орбиты и приземлению под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее»,— отметили в госкорпорации.

Специалисты поисково-спасательной службы завершили эвакуацию экипажа пилотируемого корабля #СоюзМС12 из спускаемого аппарата.



Космонавт Алексей Овчинин, астронавт Ник Хейг и участник космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури чувствуют себя хорошо! pic.twitter.com/9GcOV46eq3 — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 3, 2019

На Землю вернулись космонавт Алексей Овчинин (Россия), астронавт Тайлер Хейг (США) и Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ). «Союз МС-12» находился в составе станции с 15 марта 2019 года. На МКС работу продолжили космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка (Россия), астронавты Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир (США) и Лука Пармитано (Италия).

«За время пребывания на борту станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-59, МКС-60 и экспедиции посещения ЭП-19, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями»,— отметили в Роскосмосе.

Следующая экспедиция отправится в космос с Байконура 15 апреля 2020 года. На «Союз МС-16» к МКС полетят космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин (Россия) астронавт Акихико Хосидэ (Япония).