Родные убитых в Забайкалье солдат не верят в издевательства в военной части

Знакомые и родственники восьмерых военнослужащих, убитых в воинской части в Забайкалье, не верят, что погибшие солдаты могли участвовать в издевательствах над рядовыми. В беседе с “Ъ” они описывают военных, как исключительно порядочных людей, защитников и кормильцев многодетных семей.

Так, мать сослуживца погибшего срочника Егора Богомолова, Татьяна Гришина, написала в соцсети, что в части «не было поборов и дедовщины»: «Мой сын вместе с Егором призывался и служил, и я ни в коем случае не буду защищать убийцу». Замглавы Крутихинского района и председатель местной призывной комиссии Валерий Коминар рассказал, что убитый Анатолий Куропов часто звонил домой и «ни о каких чрезвычайных ситуациях по дисциплине не сообщал».

29-летнего старшего лейтенанта Данила Пьянкова друг детства описывает как настоящего офицера, который с юных лет мечтал стать военным. «Пошутить мы все любим, но чтобы издеваться над кем-то, как пишут, — за ним такого не было,— говорит друг погибшего.— Я сам не так давно вернулся из армии. Понятно, что там и упражнения заставляют делать, и к чаю покупать, но чтобы довести до убийства — в такое не верю». Вдова 30-летнего командира дежурной смены капитана Владимира Евсеева, Анна также не верит, что ее муж мог быть причастен к издевательствам. «Мой муж был справедливый, уравновешенный и не мог участвовать в том, что пишут разные СМИ. Я считаю, что люди, которые подписывают петицию за освобождение Шамсутдинова, не вполне осознают трагичность произошедшего», — рассказала Анна Евсеева.

25 октября в воинской части №54160 в поселке Горный Читинского района (Забайкалье) рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл стрельбу по сослуживцам. От выстрелов погибли восемь военнослужащих: Владимир Евсеев, Егор Богомолов, Роман Ковалев, Анатолий Куропов, Данил Пьянков, Андрей Покотило, Артем Никишин и Алексей Андреев. Евгений Графов и Владислав Шпак были ранены и находятся в больнице. 28 октября самолетом из Читы их доставили в московский госпиталь имени Бурденко. Их состояние оценивается как тяжелое. Рамиль Шамсутдинов утверждал, что совершил преступление из-за дедовщины и «угроз изнасилования». Ему грозит пожизненный срок по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Разговор “Ъ” с близкими восьмерых военных, убитых в Забайкалье. читайте в материале «Заступившие в последний караул»