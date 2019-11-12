Производители предложили повысить крепость пивных напитков

Производители пива предложили снять в России ограничение по крепости пивных напитков, установленное на уровне семи градусов, сообщает газета «Известия». Производители убеждены, что существующие ограничения мешают импорту продукции в РФ и создают неравные условия в рамках Всемирной торговой организации.

Вопрос повышения крепости пивных напитков обсуждался рабочей группой экспертного совета при Росалкогольрегулировании (РАР), пишет газета. Издание ссылается на замечания, подготовленные рабочей группой. Одним из составителей документа был Союз производителей алкогольной продукции.

Как отметили производители пива, на международном рынке есть сорта пивных напитков крепостью выше семи градусов. Но в законодательство такие сорта не вписаны, из-за чего они не могут продаваться на территории России. Необходимые изменения предлагается внести в техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности алкогольной продукции». Он был принят в декабре 2018 года и вступит в силу 10 января 2021-го.

В пресс-службе РАР «Известиям» сообщили, что «вопросы, касающиеся изменения норм законодательства, находятся в ведении» Минфина. В министерстве заявили, что вопрос внесения изменений в технический регламент ЕАЭС обсуждался, но Минфин предложений от представителей отрасли пока не получал.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев сказал «Известиям», что компания поддерживает инициативу по снятию ограничения крепости пивных напитков и уже обсуждала это с РАР. В пресс-службе компании «Балтика» заявили изданию, что снятие ограничений в России вряд ли приведет к повышению крепости пивной продукция сразу до 40 градусов.

Ранее в пивоваренной отрасли разгорелся скандал между транснациональными и малыми производителями. Российские компании потребовали увеличить с 50% до 80% минимально допустимый в рамках техрегламента ЕАЭС объем солода при производстве пива. Транснациональные производители, в свою очередь, предложили смягчить требования и для других видов пивной продукции.

Подробности — в публикации “Ъ” «Солод раздора».

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